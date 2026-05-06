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Roma. Il libro sulla Brigata Ebraica dà fastidio ai sionisti. Danneggiato locale a Garbatella

di Redazione

Questa notte ignoti hanno manomesso la serratura dell’enoteca Cantina Garbatella, locale che la prossima domenica ospiterà la presentazione del libro “La Brigata Ebraica” di Alberto Fazolo. Presentazione lì spostata e che si sarebbe dovuta tenere a la Villetta, dove è stata annullata adducendo motivi di sicurezza.

Se sul quartiere pende la minaccia sionista, come la si vuole affrontare? Cedendo al ricatto, alle prepotenze e alle minacce, oppure andando avanti con ancora più determinazione? Ognuno faccia le proprie scelte.
Pertanto, la presentazione di domenica 10 maggio è confermata!

Gli atti intimidatori non ci fermeranno. Sia chiaro che la posta in gioco non è la presentazione di un libro scomodo, ma la libertà di tutti noi. Se si capitola su queste piccole cose, la si da vinta sul genocidio di Gaza e sulla speculazione immobiliare israeliana che allunga le mani sul quartiere.

La battaglia per il controllo del territorio è in ultima istanza finalizzata a favorire la penetrazione israeliana, soprattutto con la speculazione degli ex-Mercati Generali. Non si può stare con la Palestina e contemporaneamente con la finanza israeliana, siamo chiamati a scegliere il campo senza ambiguità.

Come ci ha insegnato Mao Tse Tung: “ritengo che la mancanza di attacchi contro di noi sia un male, poiché ciò significa necessariamente che noi stiamo facendo causa comune col nemico. Se veniamo attaccati dal nemico, è un bene, poiché ciò dimostra che abbiamo tracciato una linea di demarcazione molto precisa tra noi e il nemico. E se quest’ultimo ci attacca con violenza, dipingendoci a fosche tinte e denigrando tutto ciò che noi facciamo, è meglio ancora, poiché ciò dimostra non soltanto che noi abbiamo tracciato una linea di demarcazione molto precisa tra noi e il nemico, ma anche che abbiamo conseguito un notevole successo nel nostro lavoro”.

L’insegnamento che ci arriva dalla Palestina, dal Libano, dallo Yemen, dall’Iran, dall’Iraq è che solo la lotta paga. Andiamo avanti per la nostra libertà e per quella di chi lotta in scontri decisamente più duri. Loro non si fermano di fronte all’aviazione israeliana e noi non lo faremo di fronte alle minacce e le intimidazioni di un gruppo di balordi.

Esprimiamo solidarietà a Cantina Garbatella e partecipiamo alla presentazione del libro “La Brigata Ebraica” di Alberto Fazolo che ci sarà domenica 10 maggio alle ore 18:00 presso l’enoteca Cantina Garbatella di Via Rosa Guarnieri Carducci 49.

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