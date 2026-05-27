Tentata aggressione neofascista in consulta dopo proteste studenti

I neofascisti alla Consulta Provinciale Studentesca di Roma [ieri, ndr] stanno tentando di aggredire i rappresentanti della consulta antifascisti e antifasciste che hanno protestato per il cambio nome della loro commissione, a cui è stata rimossa la parola “antifascismo”.

Ora si capisce il cambio nome della commissione “Antifascismo e memoria storica” in “Democrazia e memoria storica”: queste canaglie ben note per i loro atti squadristi volevano via libera. È stata fatta entrare la celere puntata contro gli studenti antifascisti nell’organo della democrazia studentesca, una scena mai vista.

Tutta la responsabilità politica è del Governo Meloni e del ministro Valditara.

Convochiamo tutti gli antifascisti e le antifasciste fuori lo Spazio Rossellini dove è in corso la riunione a tutela degli studenti e studentesse antifascisti.

27 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO