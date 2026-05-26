Il 28 maggio Roma scende in piazza: “Cuba per la pace e contro l’aggressione USA”

CUBA PER LA PACE!

CONTRO L’AGGRESSIONE MILITARE USA!

Cuba è sotto assedio. Quella che era una minaccia costante si sta trasformando nel rischio concreto di un’aggressione militare. L’ennesima contro un popolo che ha fatto della solidarietà la sua bandiera, in piena violazione del diritto internazionale.

Un embargo violento e criminale sta colpendo duramente la popolazione. L’inasprimento del bloqueo da gennaio sta provocando tra gli altri gravi effetti:

* ⚠️ Il collasso delle strutture sanitarie.

* ⚠️ L’aumento della mortalità infantile.

* ⚠️ il rischio di carenze alimentari.

Questo è il prezzo che l’isola sta pagando per la difesa della sua indipendenza e per l’arroganza USA. Un vero e proprio crimine contro chi chiede solo pace e autodeterminazione. Il popolo cubano vuole e ha il diritto di vivere in pace.

Noi non staremo a guardare. Chiamiamo tutte e tutti alla mobilitazione generale al suo fianco!

* Quando: Giovedì 28 maggio 2026, ore 18:00

* Dove: Roma, piazza dei Cinquecento / piazza Gaza

¡CUBA NO ESTÁ SOLA!

PACE E AUTODETERMINAZIONE!

26 Maggio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO