Roma. PD e Fd’I impediscono il voto sull’interruzione degli accordi con Israele al XIII municipio

Potere al Popolo denuncia quanto accaduto oggi al XIII Municipio, che avrebbe dovuto votare la mozione in sostegno alla delibera d’iniziativa popolare che richiede l’interruzione degli accordi tra Roma Capitale e lo Stato di Israele, come avvenuto, con esiti positivi, in altri municipi della città.

È bene ribadire che si tratta di una delibera, promossa da Roma sa da che parte stare, che ha raccolto 16.000 firme, più di quelle necessarie per essere discussa nell’Assemblea Capitolina, che nonostante tutto continua a ignorare la richiesta partita dalle abitanti e dagli abitanti di questa città, che rifiutano di essere complici in un genocidio che va avanti da più di due anni.

Si è assistito infatti a una scelta consapevole di alcuni membri del gruppo di maggioranza del PD, congiunti a quelli dell’opposizione rappresentata da Fratelli d’Italia, che hanno abbandonato l’aula impedendo che la votazione fosse legale mancando il numero necessario di consiglieri nell’aula.

La non assunzione di responsabilità politica da parte del centrosinistra è ancora di più la comunanza di modalità di azione con la destra di opposizione ha reso sterile un tentativo di esercizio democratico e popolare che stiamo portando avanti, rispondendo alle necessità emerse da anni di mobilitazione.

Giovedì prossimo si voterà di nuovo la delibera, ci saremo ancora, non ci fermeremo finché non verrà legittimamente discussa nell’assemblea capitolina, con la consapevolezza che solo attraverso la mobilitazione possiamo ottenere avanzamenti e diritti.

Bisogna rompere con Israele e con il sionismo, rifiutiamo quindi l’atteggiamento antidemocratico con cui destra e centrosinistra scelgono ancora di dare copertura politica a Israele, come accade sul piano nazionale con la complicità del governo Meloni e delle finte opposizioni con il genocidio. Roma ha già scelto da che parte stare: fuori Israele e il genocidio dalla nostra città e dai nostri territori

19 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO