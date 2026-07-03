Calcata è antisionista!

La comunità antisionista di Calcata sta organizzando una difesa del proprio territorio dall’invasione sionista della maxi produzione, scortata da una security dalla strana composizione, particolarmente aggressiva e ben equipaggiata!

Dopo il clamoroso regalo alla comunità ebraica romana del Rialto Sant’Ambrogio (ex spazio di cultura indipendente e di associazionismo dal basso) da parte della giunta Gualtieri e dell’assessore al patrimonio e alle politiche abitative Tobia Zevi per farne una scuola confessionale, finanziata dal sionista Uri Poliavich (“Se vogliamo cambiare dobbiamo partire dai vostri figli: bisogna iniziare dall’asilo e accompagnarli fino al punto in cui, alla fine delle scuole superiori, scelgano di andare in Israele, scelgano di far parte di Tsahal – forze di difesa di Israele – e diventino parte integrante della comunità israeliana”, diceva il magnate del gioco d’azzardo in un video promozionale)…

Dopo le partecipazioni israeliane sulle grandi speculazioni del porto crocieristico di Fiumicino e della “riqualificazione” degli Ex Mercati Generali…

Di nuovo una svendita del patrimonio comune ai sionisti. Stavolta ad una produzione cinematografica dall’autentico sapore di Genocidio. Ci riferiamo alla recente decisione di far girare la nuova serie firmata dal noto regista Martin Scorsese “The Saints” nella suggestiva location di Calcata.

La serie è infatti prodotta da Matti Leshem, cittadinanza israeliana e statunitense. Fa parte del consiglio dell’organizzazione “Amici americani della filarmonica di Israele” (Orchestra già oggetto di boicottaggio da parte del BDS perché, anche durante il recente genocidio, si vantava di offrire biglietti gratis per soldati attivi).

In una dichiarazione dice: «Il nostro problema non è l’antisemitismo di destra. Il nostro problema è l’antisemitismo di sinistra […] un’agenda neomarxista che vede il mondo solo in termini di oppressi e oppressori […] Da lì si arriva a dire: “Gli israeliani sono oppressori bianchi colonialisti che opprimono i nostri fratelli dalla pelle scura”. È una sciocchezza»

ROMPIAMO TUTTI I RAPPORTI CON ISRAELE!

3 Luglio 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO