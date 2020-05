Milano. La Regione Lombardia ringrazi i medici cubani

Una delegazione di attivisti della Rete dei Comunisti, Opposizione Studentesca d’Alternativa e Noi Restiamo, con una delegazione di Potere al Popolo, si sono recati sotto la Regione Lombardia a Milano per esprimere vicinanza e gratitudine verso il popolo cubano.

Hanno consenato consegnato una lettera alla Regione chiedendo di rispondere e appoggiare l’appello della Rete degli intellettuali in difesa dell’umanità contro il criminale blocco a Cuba imposto dagli Stati Uniti, e perché venga riconosciuto il ruolo dei medici cubani e si attribuisca loro il premio Nobel per la pace.

Cuba, con la brigata Henry Reeve, ha dimostrato ancora una volta di essere un paese solidale, che non esporta bombe ma medici, umanità e cooperazione, un esempio per tutti noi di socialismo, di alternativa allo sfruttamento e all’austerità del sistema capitalista.

Grazie medici cubani, grazie Cuba socialista!

25 Maggio 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO