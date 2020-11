Mantova. Tu ci chiudi, tu ci paghi!

Tu ci chiudi, tu ci paghi!

Sanità, reddito e servizi per tutti

patrimoniale subito!

C’è una epidemia e non va sottovalutata: se è sempre più urgente e necessario fare delle chiusure, chi ha bisogno deve poter vivere, mangiare, pagare le bollette. Se deve andare a lavoro deve avere tutte le protezioni necessarie, anche sui mezzi di trasporto. Non possiamo lasciare indietro nessuno: lavoro e salute vanno messi insieme.

In questa crisi vogliamo un reddito di emergenza, investimenti nella sanità e nei trasporti, e una tassa patrimoniale da far pagare ai super-ricchi.

Il sistema è malato: nessuno si salva da solo, UNITI SIAMO LA CURA!

————

SUBITO:

REDDITO DI EMERGENZA per tutte/i i lavoratori che hanno perso il lavoro, per i precari, per le P.IVA

BLOCCO DEI PAGAMENTI di utenze, affitti e mutui per chiunque sia in difficoltà

PATRIMONIALE che colpisca i grandi capitali, le rendite finanziarie, gli speculatori. (il 5% della popolazione italiana possiede oltre il 40% della ricchezza nazionale, parliamo di circa 3900 miliardi di euro)

SOSTEGNO con ogni mezzo necessario necessario per il personale sanitario necessario per fronteggiare la pandemia: sostegno economico, materiale e psicologico.

CONVERSIONE ad uso pubblico di tutte le strutture della sanità privata, POTENZIAMENTO delle misure di contrasto alla pandemia, con tracciamento, tamponi gratuiti e assistenza a chi è ammalato o in quarantena.”

