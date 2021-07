All’Asp Golgi Radaelli decessi quadruplicati nei reparti appaltati ai privati

Bianca Tedone e Davide Scrorzelli attaccano la sanità privata: sanità ennesimo settore dove speculare e perseguire il profitto, risultati inacccettabili.

30 luglio 2021 – Oggi Bianca Tedone insieme a Davide Scorzelli, candidato consigliere comunale con Potere al Popolo nonché delegato USB presso l’ospedale di Monza, sono all’Asp Golgi Redaelli di via Bartolomeo D’Alviano.

Lo scopo è di accendere i riflettori su un caso drammatico: all’interno dell’ASP, come indicato nell’esposto presentato in Procura dall’USB (Unione Sindacale di Base), si registrano decessi quadruplicati nei reparti appaltati ai privati rispetto a quanto accade in quelli a gestione pubblica.

Pur nella sua drammaticità, la notizia non ci lascia sorpresi ed anzi è emblematica di cosa sia in realtà la sanità privata. Intendere la salute come l’ennesimo settore dove effettuare speculazioni e perseguire il profitto produce risultati inaccettabili per la dignità ed il benessere tanto dei degenti quanto dei lavoratori.

Il Comune non è esente da responsabilità nominando due consiglieri, tra i quali è eletto il presidente, del consiglio di esercizio dell’ASP.

Nella Milano città pubblica che Potere al Popolo vuole costruire, la salute come tutti i servizi vanno reinternalizzati e devono avere come ragione sociale il soddisfacimento dei bisogni di chi vive e lavora a Milano.

Un’intervista di Bianca Tedone e Davide Scorzelli a Pietro Cusimano, rappresentante di USB Lombardia:



31 Luglio 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO