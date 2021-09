Sabato si è svolta l’assemblea pubblica in Piazza Insubria “Milano città pubblica: dall’eventificio ai servizi”, una giornata di incontro con la città e gli abitanti del Municipio 4 insieme con il candidato presidente al Municipio 4 Fulvio Porzio e i candidati al consiglio comunale e al municipio di Potere al Popolo.

Nei vari interventi si è parlato di come la città di Milano sia pensata per attrarre grandi capitali attraverso eventi e grandi opere che non hanno alcuna ricaduta sulle vite delle persone che la abitano e ci lavorano. Il Municipio 4 sarà il prossimo quartiere che, con le Olimpiadi e il villaggio olimpico nello scalo di Porta Romana, sarà protagonista di un processo che avrà come unico effetto quello di cacciare le classi popolari e rendere un’altra zona della città a misura di ricchi.

A Milano servono servizi accessibili e funzionanti pensati per i bisogni dei suoi abitanti e non per il profitto dei privati. Dall’assistenza alla sanità, dall’accoglienza all’istruzione assistiamo a Milano a privatizzazioni ed esternalizzazioni con un sistema di appalti e subappalti al ribasso tra coooperative che di mutualistico non hanno più nulla.

Il sociale non può essere affidato alle mani dei privati e Potere al Popolo non smetterà di battersi per un walfare pubblico e in cui chi ci lavora possa svolgere al meglio il proprio lavoro uscendo dalla logica del profitto.

