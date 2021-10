Milano. No alla speculazione sul Bosco Navigli

Bianca Tedone e attivisti di Potere al popolo! sono stati questa mattina al Bosco Navigli, a denunciare una nuova costruzione che va a rinfoltire il parco giochi per ricchi, l’ennesima opera speculativa da 6000€ al mq spacciata per riqualificazione e in questo caso addirittura come utile ad affrontare l’emergenza climatica.

Nei giorni delle mobilitazioni sulla crisi climatica e l’incontro Pre-Cop26 è importante esprimersi, scendere in campo e decidere da che parte stare. Per questo ci rechiamo alle 9.30 al corteo degli studenti per il clima e continueremo la battaglia politica contro questo modello anche oltre le elezioni.

https://www.facebook.com/ biancatedone.sindacomilano/ videos/188684340059518/ Qui il link al video: La realtà è un’altra ed evidente a tutti: quella di una giunta pronta a regalare ulteriori pezzi di città alla speculazione per consolidare Milano come parco giochi per ricchi.

