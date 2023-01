Milano. Al tribunale presidio di solidarietà con Simone Ficicchia

“E’ pericoloso chi distrugge il pianeta, non chi lo difende”. Siamo anche noi al presidio a Milano in solidarietà a Simone Ficicchia 20 anni, attivista di Ultima Generazione che in questo momento è a processo.

La questura di Pavia ha chiesto per lui l’applicazione della sorveglianza speciale, una misura molto dura che limita fortemente la libertà e che abbiamo già visto utilizzare come strumento di repressione contro attivisti e attiviste.

“Pericoloso” perché? Perché si batte per la difesa del pianeta. E lo fa non limitandosi a scrivere post: ha praticato blocchi stradali, ha partecipato all’azione alla Scala di Milano, ecc.

La “sorveglianza speciale” è un regime che si applica a “sospettati di avere contatti con la criminalità organizzata o, comunque, di essere frequentatori abituali di persone o ambienti dove si è soliti delinquere, abbiano contatti con altri pregiudicati”.

Insomma, per gli accusatori gli ambientalisti di questo Paese sono una sorta di organizzazione a delinquere.

Tutta la nostra solidarietà a Simone.

Criminale è chi inquina e sfrutta non chi si batte per difendere la terra.

NO ALLA SORVEGLIANZA SPECIALE!

10 Gennaio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO