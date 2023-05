Milano. Sabato 27 maggio corteo contro l’invio di armi e la guerra

Il concentramento è previsto alle ore 15.00 in Largo Cairoli.

La maggioranza del popolo italiano è contraria all’invio delle armi in Ucraina, ma il nostro Governo e la maggioranza del Parlamento continuano a inviarle e fomentare questa guerra che rischia di sfociare in una guerra nucleare.

Solidarietà con il popolo ucraino e con il popolo russo, che sono i primi a pagarne le conseguenze. L’obiettivo principale è l’immediata cessazione delle ostilità.

Sulle spalle della NATO, a guida statunitense, pesa la responsabilità di una guerra per procura: il popolo ucraino è mandato al macello.

La nostra Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza al nazifascismo, recita nel suo articolo 11: “L’Italia ripudia la guerra“.

L’Italia è cobelligerante senza aver dichiarato alcuna guerra e sul suo territorio ospita oltre 100 basi militari NATO e statunitensi, con decine di ordigni nucleari presenti in almeno due di queste basi.

L’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia, anche come conseguenza diretta delle sanzioni contro la Russia, si sta rivelando devastante per i lavoratori e per i pensionati del nostro Paese.

Non ci saranno aumenti salariali che andranno a compensare la corsa dei prezzi, mentre per aumentare al 2% del PIL le spese militari, così come imposto dall’Alleanza Atlantica, mancheranno le risorse per sanità, scuola, pensioni, ambiente e tutti quei servizi già oggi largamente insufficienti.

L’ITALIA RIPUDIA LA GUERRA

L’ONU PROMUOVA LA TRATTATIVA DI PACE

NON UN UOMO, NON UN SOLDO, NON UN’ARMA PER LA GUERRA

NO ALLA PROPAGANDA DI GUERRA

SÌ AD UNA CORRETTA INFORMAZIONE

Nel corso dell’iniziativa si potrà firmare per i referendum contro l’invio delle armi.

Coordinamento per la Pace – Milano

Per adesioni scrivere a coordinamentoperlapacemilano@gmail.com

Ad ora hanno aderito alla manifestazione (aggiornato al 21 maggio 2023):

Comitato Contro La Guerra Milano

Coordinamento per la Democrazia Costituzionale Milano

Costruttori di Pace

Associazione Equa

Comitato per la Liberazione di Julian Assange – Italia

Marx21

ArciLesbica

Ricostruire Pace

Gramsci Oggi

Associazione Politica Cumpanis Milano

Comitato PACEsubito! Bergamo

Comitato Pace e non più guerra

Mondo senza Guerre e senza Violenza

Partito Umanista di Milano

Tavola della Pace Vallebrembana

CLN

Partito Comunista – Federazione di Milano

Comitato Baiamonti Verde Comune

Coordinamento per la Democrazia Costituzionale Brescia

Europa per la Pace

Su La Testa

Movimento 5 Stelle

Patria Socialista

Partito Comunista Italiano – Federazione di Milano

Odissea

Comitato Monza contro la guerra

Sinistra per un’Altra Seriate

Schierarsi Milano

People’s Liberation Front Sri Lanka – JVP Milano

Potere al Popolo Milano

23 Maggio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO