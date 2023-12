Milano. Pace in Medio Oriente. La Sovraintendenza della Scala risponde alla lettera-appello

Riportiamo in calce la risposta alla “ Lettera appello per la pace in Medio Oriente ” pervenuta poco fa dalla segreteria Ufficio Sovrintendenza Teatro alla Scala e la successiva risposta che rilancia con forza la richiesta che questa sera dal palco della Scala sia lanciato un messaggio di pace :

Gentilissimi,

confermiamo che il Sovrintendente Meyer ha ricevuto correttamente il vostro appello e vi ringrazia molto per le vostre parole.

Per quanto riguarda la vostra richiesta, pur condividendo il messaggio di pace, non è possibile realizzarla in quanto la scaletta della serata inaugurale è da tempo concordata a livello istituzionale non è possibile modificarla.

Vi ringraziamo per la vostra comprensione e inviamo i nostri migliori saluti.

Cordialmente,

Ufficio Sovrintendenza

Teatro alla Scala

Gent.mo Sovrintendente,

ringraziamo per il cortese riscontro alla nostra richiesta. Continuiamo a credere che l’eccezionalità di una situazione di guerra che provoca migliaia di morti, in grande maggioranza civili e minorenni, possa essere più forte di un accordo istituzionale già preso

Ci piace e vogliamo pensare che nessuno degli attori istituzionali, possa non condividere delle parole di pace. Sì, continuiamo a sperare fino a domani sera che queste parole di pace siano dette.

Con stima e rispetto,

p. Associazione CostituzionBeniComuni

Mariangela Villa, presidente

