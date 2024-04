Milano. Contro l’accordo tra università e Israele protestano gli studenti

Una studentessa si è incatenata oggi nell’atrio dell’edificio U6 della università di Milano Bicocca in concomitanza con il Senato Accademico.

Di fronte alle risposte fumose della rettrice e presidentessa della CRUI Giovanna Iannantuoni, gli studenti hanno ribadito le loro rivendicazioni:

– nessuna partecipazione al bando MAECI Italia-Israele 2024

– un incontro pubblico con la Iannantuoni e tutta la comunità studentesca sul ruolo che dovrebbe svolgere l’istituzione universitaria in tempi di guerra

All’università di Milano Bicocca, oggi pomeriggio gli studenti si sono mobilitati in occasione del Senato Accademico per bloccare anche all’ateneo milanese gli accordi MAECI con Israele, nel solco delle vittorie degli studenti di Torino che hanno bloccato la partecipazione dell’Unito al bando, di Pisa e di Bari, che hanno conquistato una seduta straordinaria del Senato Accademico per discutere della partecipazione dell’Uniba.

All’interno della settimana di agitazione dal 3 al 10 di aprile, con il 9 lo sciopero del comparto università, è stata rinnovata la richiesta di un incontro pubblico con la rettrice e presidente della CRUI Iannantuoni e il rilancio del boicottaggio accademico.

