Milano. Manifestazione contro il golpe in Perù in piazza Mercanti

Lunedi la comunità peruviana ha convocato una importante manifestazione al centro di Milano per denunciare il sequestro della democrazia da parte dell’oligarchia del paese sostenuta dagli USA da più di un anno.

Una logica predatoria e criminale che l’imperialismo mette in campo in tutto il mondo anche in forme genocide come in Palestina, giustamente richiamata dagli organizzatori della manifestazione.

“Fuori i golpisti! Alt al saccheggiò delle ricchezze del Perù!”

Ci sono stati gli interventi delle comunità da tutto il Nord Italia e della comunità peruviana, e quelli solidali della Rete dei Comunisti e di Cambiare Rotta.

Da tempo abbiamo definitivo ciò che sta accadendo in America Latina come una guerra senza quartiere fra “socialismo e barbarie”, in cui da una parte i popoli che alzano la testa e combattono per la sovranità popolare e per la fine del dominio imperialista e per nuovi rapporti sociali, e dall’altra le oligarchie e l’imperialismo USA che cervano senza scrupoli di mantenere il proprio brutale dominio.

