Milano. Lunedì 17 marzo conferenza stampa per dire NO alla legge “Salva-Milano”

Lunedì 17 marzo alle 11.30, si terrà una conferenza stampa davanti a Palazzo Marino per dire fermamente NO alla legge “Salva-Milano”. Dopo mesi di retorica e propaganda, il sindaco Sala e il PD hanno, ipocritamente, abbandonato questa normativa, ma le indagini della Procura hanno rivelato un sistema di corruzione che ha messo a rischio il futuro della nostra città.

Un semplice rimpasto in Giunta, con nomine di personale politico di scarsa competenza e non estraneo al sistema di governo della città, è solo un’ operazione di cosmesi.

Milano è diventata simbolo di emergenza abitativa, con migliaia di case pubbliche vuote e un consumo di suolo insostenibile. È tempo di fermare lo sfruttamento del territorio e riaffermare il diritto alla città pubblica.

Invitiamo cittadini, comitati e realtà sociali a unirsi in un’assemblea cittadina per avviare una mobilitazione che difenda i diritti di tutti.

Lista Adesioni (in aggiornamento)

Comitato la Goccia

Comitato popolare in difesa del Bosco di via Falck-Milano

Associazione Parco Piazza D’armi-Le Giardiniere-Milano

Baiamonti verde comune

Comitato Milanese Acquapubblica

Comitato Difesa e Ambiente zona 5

Comitato Bindellina

Coordinamento Pro Natura Lombardia e Federazione Nazionale Pro Natura

Forum nazionale Salviamo il Paesaggio – Difendiamo i territori

Cooperativa A Sandro Pertini – Vanzago

Cambiare Rotta

Asia-USB

Abitare in via Padova

Unione inquilini

Potere al Popolo!

Milano in Comune

Rifondazione Comunista

Partito Comunista Italiano

Partito Socialista Italiano

