Da Dongo al mondo!

A 80 anni dalla fine della guerra e dalla liberazione dal nazifascismo ANPI DONGO ne celebra la memoria con il rinnovato impegno di una continua resistenza in difesa della libertà, della democrazia, della pace.

“FASCISMO ULTIMO ATTO” è la cornice di conferenze, incontri, confronti, letture di pace e canti resistenti dal 25 al 28 aprile a Dongo dove è stata fermata la colonna dei gerarchi fascisti e dei militari tedeschi in fuga, non per un cieco destino della Storia, ma per la coraggiosa e determinante impresa dei Partigiani sostenuti dalla Popolazione radunata nella piazza, simbolo e voce del Popolo italiano: mai più la dittatura, mai più la guerra.

DOMENICA 27 APRILE TUTTI A DONGO!

Al mattino dalle ore 08:30, in piazza Giulio Paracchini a Dongo per la libertà, per la democrazia e per la pace; per difendere quella piazza storica, per impedire che anche questo anno sia disonorata dalla provocazione delle camicie nere e dei saluti romani di quel fascismo che non è mai morto, che tenta di riemergere in spregio alla Costituzione repubblicana.

Memoria significa Resistenza La Resistenza non è finita se siamo consapevoli che dignità, diritti, uguaglianza, giustizia, libertà, lavoro, pace sono sotto attacco.

Per quanto tempo possiamo fare finta di non sapere e vedere il disordine globale?

A Dongo in queste giornate di aprile vogliamo far rinascere le speranze di 80 ANNI FA.

Contro ogni paura, contro ogni rassegnazione, contro ogni indifferenza.

Per aderire all’appello inviare e-mail ad: anpi.dongo@gmail.com o anpiprovincialecomo@gmail.com

