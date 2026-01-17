Milano in piazza per la Palestina. Ancora un sabato di lotta per le strade

Oggi pomeriggio ancora in un sabato a Milano si è scesi ancora una volta in piazza al fianco dei compagni palestinesi arrestati in Italia e della resistenza palestinese. Il corteo si è concluso in Piazza della Scala, ribattezzata da mesi Piazza Gaza.

Una manifestazione contro la montatura giudiziaria contro Mohammed Hannoun e gli altri fratelli palestinesi dell’Api, e contro la condanna del resistente palestinese Anan Yaesh a cinque anni e sei mesi, due episodi che confermano la stretta repressiva in atto contro il movimento di solidarietà con la Palestina per conto di Israele.

A ciò si aggiungono la schedatura degli studenti palestinesi nelle scuole e i Ddl Gasparri e Delrio contro i gli antisionisti, a dimostrazione di quanto il sionismo detti legge in questo paese e quanto sia urgente rompere ogni rapporto diplomatico, militare, economico con Israele per sostenere la causa del popolo palestinese.

