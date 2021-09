Conte e Appendino vergogna! Per Embraco e Torino solo promesse tradite

ASSEMBLEA PUBBLICA 15/9 H. 18 AL PARCO DORA

Nella sua passerella torinese a sostegno della campagna elettorale dei 5 Stelle, Conte ha ritenuto opportuno incontrare anche i lavoratori di Ex-Embraco. Tra noi di PaP ci sono anche lavoratori di questa impresa, che hanno vissuto sulla loro pelle la truffa perpetrata in questi anni dai governi guidati proprio da Conte e ora da Draghi: uno stillicidio per i lavoratori, sfiancati e divisi, truffati con la promessa di trovare un privato buono che rilanciasse produzione e occupazione.

Una truffa, appunto: perché, come abbiamo sempre detto, produzione e occupazione in ex-Embraco come negli altri scenari di crisi industriale a Torino e in tutto il Paese (Gkn, Alitalia, Ilva…) si salvaguardano uscendo dal paradigma attuale, per cui prima di tutto sono gli interessi delle imprese, e promuovendo invece una politica industriale per cui è lo Stato a intervenire direttamente nell’economia, a cominciare dalle nazionalizzazioni delle imprese strategiche.

E invece anche i 5 Stelle, che si dicevano antisistema, hanno di fatto proseguito nelle stesse politiche dei partiti che criticavano. Questo lo abbiamo visto bene a Torino, dove il bilancio della giunta Appendino è fallimentare, in piena continuità con le precedenti giunte guidate dal Pd che hanno svenduto e privatizzato la città, aumentando disoccupazione e precarietà.

Oggi eravamo presenti al bagno di folla di Giuseppe Conte e dell’entourage 5 stelle locale nel mercato di corso Cincinnato, nel quartiere Vallette, dove il nostro candidato Emmanuel Moro, lavoratore ex Embraco in cassa integrazione, in risposta al millantato impegno di Conte nei confronti di Giorgetti tramite la viceministra Todde – un impegno ipocrita poiché sul ministero pesa inesorabilmente la linea politica di Draghi – sulla vertenza ex Embraco, ha rilanciato l’iniziativa pubblica di Potere al Popolo! Torino del 15/09.

Tale iniziativa, infatti, sarà l’occasione per capovolgere l’ordine dei discorsi, affrontando la tematica delle crisi industriali ripartendo dai bisogni popolari, invece che dagli equilibri politici che si giocano sulla pelle di lavoratori e lavoratrici.

Potere al Popolo si batte per una piattaforma alternativa di politica industriale, contro questo governo e tutte le forze politiche e sindacali che lo sostengono da destra a sinistra, servi dei privati e delle multinazionali. Alle prossime elezioni comunali per le stesse ragioni sosteniamo convintamente la candidatura a sindaco di Angelo D’Orsi!

Su questi temi proponiamo un’assemblea pubblica per mercoledì 15 settembre alle 18 al Parco Dora, con interventi anche di lavoratori di ex-Embraco ed ex-Ilva oltre che di Angelo D’Orsi e Giorgio Cremaschi. Sono invitati a partecipare e intervenire lavoratrici e lavoratori e cittadini interessati alle prospettive del nostro territorio.

