Il Politecnico di Torino collabora con Frontex al respingimento dei migranti in Europa. Mercoledì 17 presidio di protesta

Mentre in Bielorussia e nel Mediterraneo migliaia di profughi sono rimandati a casa o fatti morire di stenti grazie soprattutto all’indifferenza dell’Europa, il Politecnico di Torino permette ad una sua Società partecipata di fornire gli strumenti necessari all’agenzia europea Frontex https://frontex.europa.eu/it/ per monitorare i confini europei e per respingere i profughi, così come è successo in Grecia e in tutto il Mediterraneo, dove Frontex passa informazioni alla cosidetta “Guardia Costiera” Libica, che respinge violentemente i richiedenti asilo senza rispettare i loro diritti umani.

Il contributo a questo progetto: https://altreconomia.it/ perche-le-risorse-destinate-a- frontex-non-proteggono-la- vita-e-la-sicurezza/ l’Ateneo lo ha fatto tramite l’interazione tra il suo Dipartimento interateneo DIST e la propria partecipata associazione no-profit Ithaca: https://www.ithacaweb.org/, che così facendo ha stravolto il suo mandato statutario consistente nell’individuare strumenti per affrontare disastri ambientali e umanitari.

Questo stravolgimento è ancora più evidente a fronte della fusione in corso:

https://linksfoundation.com/ wp-content/uploads/2021/04/ Progetto-di-Fusione-ITHACA_ LINKS.pdf

tra la stessa Ithaca e la fondazione LINKS https://linksfoundation.com/ , costituita nel 2016 dal Politecnico di Torino e dalla Fondazione S. Paolo presieduta dal suo precedente Rettore, Prof. F. Profumo.

USB ritiene inaccettabile che un’Università pubblica investa proprie risorse in operazioni incompatibili con i propri fini statutari, coprendole con fondazioni universitarie mascherate.

Auspichiamo che il Politecnico receda assieme alle sue partecipate dal rapporto con Frontex, ma ci impegneremo con tutti gli strumenti possibili a fermare questa e tutte le operazioni che gli Atenei attivano, con il solo scopo di attirare risorse di privati senza scrupoli. Lo faremo condividendo le iniziative con l’intera comunità accademica e con le Onlus che, pur in assenza di contributi dall’Unione Europea, si stanno impegnando nell’assistenza ai profughi.

Per iniziare prendiamo posizione e sosteniamo l’iniziativa per lasciare Frontex fuori dalle nostre università, firmando l’appello del coordinamento Lasciateci Entrare, a questa pagina: https://www.lasciatecientrare. it/non-a-fianco-di-frontex/ e aderendo all’iniziativa promossa dal Collettivo studentesco “Cambiare Rotta” in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico del Politecnico di Torino di mercoledì 17 novembre :

https://facebook.com/events/s/ stop-agli-accordi-tra- politecn/440201830802381/

