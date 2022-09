Alessandria. Abbandonati anche i vigili del fuoco

Ieri mattina, in veste di candidato alla Camera dei deputati per l’Unione Popolare collegio uninominale di Alessandria Asti Cuneo, ho raccolto le istanze dei VV.F. di Alessandria.

– per gli arretrati che ancora non arrivano

– per il residuo dei 165 milioni

– per passaggi di qualifica equi e senza ritardi, compresi gli specialisti

– per mobilità certe, che non lascino i territori con pericolose carenze

– eliminare l’obbligo dei due anni di permanenza per i vigili di prima assegnazione

– per il mancato rispetto degli accordi sulle leggi “speciali”

– per l’estrema necessità di nuove assunzioni (smaltimento procedura speciale e concorso 250 posti).

– per nuovi mezzi che siano funzionali e che non si rompano in continuazione

– per la chiusura dei distaccamenti

– per la, previsione prevenzione e messa in sicurezza dei territori.

Il corpo più amato dagli italiani, bistrattato dalla politica e dai politicanti, destri e sinistri, capaci solo a pacche sulle spalle e a definirli “eroi”.

Certamente sono eroi a sopportare questa indifferenza che trascura un corpo nazionale ambasciatore di pace UNICEF e che svolge un servizio sociale nel paese e che respinge tutti i tentativi di militarizzazione ( sfratti, sgomberi, servizi vari di ordine pubblico che non competono) come qualcuno vorrebbe.

Piuttosto che finanziare le guerre e le spese militari bisogna indirizzare le risorse economiche per rilanciare l’attività di previsione e prevenzione dei VV.F., oltre che scuola, sanità, trasporti e servizi sociali.

l’Unione Popolare non è al governo ma si presenta alle elezioni convinti che serva un voto NECESSARIO per dare una sterzata e una ripresa di dignità del Paese Italia.

Sicuramente in Parlamento sapremo rappresentare meglio e diversamente da quello che questa classe politica ha fatto e sta facendo ovvero portando alla deriva irreversibile del Paese.

DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI.

TUTTI PARTITI E COALIZIONI NON SONO PIÙ CREDIBILI

IL 25 SETTEMBRE OCCHIO A DOVE METTETE LA CROCE SULLA SCHEDA ELETTORALE.

ANCHE PERCHE’ POI LA CROCE BISOGNA PORTARLA

SOSTIENI E VOTA

UNIONE POPOLARE