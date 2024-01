Torino. “Contro guerra e repressione”, assemblea pubblica

Contro guerra e repressione

Verso la mobilitazione del 17 febbraio. Assemblea pubblica 5 Febbraio – OST Barriera ore 18.30

Contro la guerra e la missione del governo Meloni in Mar Rosso.

Contro il genocidio che lo stato israeliano sta commettendo in Palestina.

Contro il finanziamento della guerra e l’invio di armi in Ucraina.

Contro ogni tentativo di repressione del dissenso, che sia di carattere ideologico come per la giornata della memoria ma anche contro la violenza poliziesca in piazza.

Contro lo sdoganamento dei gruppi neofascisti, utilizzati dal governo Meloni e dall’Unione Europea per proteggere i propri confini.

Contro la guerra interna che sempre più affama gli strati popolari, criminalizza i migranti, colpisce i sindacati conflittuali e i gruppi ambientalisti come il movimento NoTav nuovamente investito da un’ondata di fogli di via.

Contro l’asservimento della scuola e dell’università al mercato e agli interessi di impresa, alle logiche di sfruttamento e guerra, alla propaganda ideologica.

Contro le precettazioni degli scioperi del ministro Salvini.

Contro ogni tentativo di rewashing e strumentalizzazione delle false opposizioni, allineate nella sostanza con il governo Meloni.

Confrontiamoci per costruire una piazza davanti alla prefettura di Torino il 17 febbraio.

Cambiare Rotta Torino, NO TAV – Torino&Cintura, Progetto Palestina, Potere al Popolo – Torino, USB Piemonte, CUB Piemonte, Francesca Frediani Consigliere Regionale, Partito Comunista Italiano di Torino, Rete dei Comunisti Torino

