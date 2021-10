Nuoro. Due manifestazioni per la Sanità pubblica, gratuita e per tutti

Riteniamo che sia doveroso partecipare e portare sempre il nostro sostegno per una sanità pubblica, gratuita e per tutti, così come sempre abbiamo fatto in tutta la Sardegna.

Parteciperemo ad entrambe le manifestazioni indette a Nuoro da due distinte organizzazioni, nella stessa giornata e per lo stesso obiettivo, ma con orari diversi.

La difesa della sanità dovrebbe unire tutte le organizzazioni, tutti i cittadini, tutta la politica delle zone interne per fare sentire ai vertici regionali la volontà dell’intero territorio.

Perciò Liberu aderirà ad entrambe le manifestazioni che si terranno domani 23 ottobre a Nuoro in difesa della sanità pubblica.

Appuntamenti

– ore 10:30 piazza Vittorio Emanuele

– ore 17:00 piazza Vittorio Emanuele

