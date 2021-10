Subito una legge regionale per la filiera della canapa!

Ma la quasi totalità delle piante in questione non sono in realtà stupefacenti, ma legalissime piante di Cannabis Sativa L.

La canapa può essere legalmente coltivata in Sardegna, ma non può essere in alcun modo trasformata, né a partire dall’essicazione per proseguire col trasporto e la vendita, perché in assenza di supporto normativo viene ravvisato assurdamente il reato di “traffico di stupefacenti”. Anche se non hanno una quantità di principio attivo sufficiente per poterle definire tali.