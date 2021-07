“Salveremo Cuba contrastando il profitto e l’imperialismo nei nostri territori”

Ieri pomeriggio anche a Catania si è svolto il presidio “CUBA NO ESTÀ SOLA!” in solidarietà con Cuba socialista. Manifestazione indetta dall’Associazione Italia Cuba di Catania e di Adrano per manifestare in difesa del Popolo cubano, della sua Indipendenza e della Rivoluzione, contro il blocco e le gravi manovre imperialiste in corso.

Al partecipato presidio, davanti alla prefettura, presenti fra gli altri rappresentanti del PCI, di Rifondazione Comunista, del PCL, del PMLI, del Fronte Comunista, del Movimento NO MUOS, di Potere al Popolo e di Spazi Sociali Catania.

L’USB è stata presente con rappresentanti della Scuola, del Pubblico Impiego, della Federazione del Sociale e di ASIA. Non pervenuta la presenza della CGIL e di altre organizzazioni, assenze evidenziate nell’intervento del compagno Orazio Vasta della Federazione del Sociale USB: “Oggi, qui, per Cuba “loro” non ci sono. In piazza non ci sono. Non è vero che siamo tutte e tutti amici di Cuba. Non è vero…“.



“La solidarietà per Cuba – ha concluso Vasta – la possiamo realizzare solo attraverso la lotta anticapitalista e antimperialista che dobbiamo sviluppare qui, nei nostri territori, dove ci troviamo adesso. Contrastare il profitto e l’imperialismo USA e occidentale da noi significa aiutare Cuba a salvarsi. Altrimenti perderemo Cuba“.

