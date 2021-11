No Draghi Day Catania

4 Dicembre, ore 16,30, al Borgo (Piazza Cavour)

COBAS CUB USB CATANIA

Una maggioranza di governo, che include di fatto tutti i partiti presenti in Parlamento, sta utilizzando la “finanziaria” e le ingenti risorse del PNRR per soddisfare i diktat dell’UE e della Confindustria e colpire ulteriormente lavoratori e lavoratrici, donne, giovani e disoccupati.

Prosegue la nostra mobilitazione ​ per:

​La difesa del salario e del reddito;

​ Una organizzazione oraria del lavoro che tenga conto delle esigenze delle lavoratrici madri;

La difesa del welfare e delle pensioni;

​ Investimenti straordinari per la sanità e la scuola pubblica

​ Contrastare l’aumento dei prezzi e delle tariffe;

​ ​Bloccare delocalizzazioni licenziamenti e la​ privatizzazione dei servizi pubblici;

Misure vere di lotta contro la violenza sulle donne e contro omolesbotransfobia;

​ Un reale sostegno alle Case Rifugio e ai Centri Antiviolenza;

​Tutelare la sicurezza nei luoghi di lavoro;

​ Fermare l’autonomia differenziata che acuirebbe ulteriormente le differenze all’interno del Paese;

​Contrastare il super Green pass e l’obbligo vaccinale selettivo (come per il personale della Scuola) ed eliminare i brevetti sui vaccini

​Impedire la deriva autoritaria che oggi limita il diritto di manifestare.

In Sicilia:

Mandare a casa il governo Musumeci, incapace, persino, di spendere i finanziamenti europei.

A Catania:

Chiediamo un piano straordinario per l’edilizia scolastica, particolarmente urgente dopo i drammatici eventi dell’ultimo periodo, per mettere in sicurezza lavoratori e lavoratrici, studentesse e studenti.

Contrastiamo i sindacati concertativi, il padronato e il Comune che inaugurano la stagione dei ribassi sui salari dei servizi scolastici ed educativi: gli​ Assistenti alla Diverse Abilità che operano nelle Scuole Pubbliche in caso di assenza degli studenti avranno lo stipendio decurtato del 50%.

Chiediamo un piano di risanamento urbano, dopo le ultime devastazioni, frutto della devastazione speculativa del territorio.

Chiediamo un piano straordinario per il diritto all’abitare e l’immediato blocco degli sfratti per morosità non colpevole.

Chiediamo lo sviluppo delle reti infrastrutturali, della viabilità, per un turismo eco sostenibile.

Concentramento alle ore 16,30 al Borgo, in piazza Cavour.

Microfono finale in Piazza Manganelli.

Le adesioni al documento di Cobas, Cub e Usb Catania:

-Potere al Popolo Catania;

-Rete antiviolenza Ragna-Tela;

-PCL Catania;

-Lavoratrici e lavoratori contro il Green pass;

-Cub Sur Sicilia;

-Cub Sur Alì Terme (ME);

-Cub Sur Calatino;

-Cub Sur Catania;

-Flaica Cub Catania;

-Cub Trasporti Catania;

-Cub Poste Catania;

-Cub Coordinamento per le internalizzazioni dei servizio socio educativi e delle diverse abilità;

– Cub Scuola Enna/Caltanissetta;

-Associazione Docenti ed ATA;

– PMLI Catania;

– Circolo Città Futura Catania;

– ASIA USB Catania;

-CittàFelice;

-Rete Antirazzista Catania;

-SLANG USB Catania;

-Red Militant (Fronte Militante per la Ricostruzione del Partito Comunista);

-Azione Civile;

-PCI Catania;

-Spazi Sociali Catania;

-CAS Collettivo Autonomo Studentesco;

-Comitato contro la privatizzazione degli Aeroporti di Catania e Comiso;

-Comunità TerraeLiberAzione;

-Lotta Continua Sicilia.

(lista in aggiornamento

