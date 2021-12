“Denunciamo le limitazioni alla libertà di manifestare a Catania”

Dopo 2 giorni di trattative con la Questura, COBAS CUB e USB, i sindacati di base promotori del NO DRAGHI DAY CATANIA di sabato 4 dicembre, fermo restando la nostra ferma protesta per le forti limitazioni imposte alla libertà di manifestare, abbiamo sottoscritto quello che segue:

4 dicembre, ore 16:30 partenza da Piazza Borgo , si prosegue per via Etnea sino a​ piazza Roma, poi si prende via Tomaselli. Da Piazza S. Domenico, attraverso via Plebiscito e via Antico Corso si raggiunge e si​ conclude in Piazza Dante con un’assemblea( non oltre le ore 19:30).

Non è il percorso che avevamo chiesto, ma Piazza Dante è fra le piazze proibite, quindi siamo riusciti a rompere un “tabù”.

Nel recente passato era stato infatti impedito addirittura che alcuni docenti universitari della facoltà di Lettere (Benedettini) tenessero una lezione in piazza Dante.

OGGI 3 dicembre CONFERENZA STAMPA ALLE ORE 11:30 PRESSO LARGO PAISIELLO. Presenteremo le motivazioni della manifestazione di sabato pomeriggio e denunceremo le limitazioni imposte alla libertà di manifestare che colpiscono Catania in modo particolare.

