ASIA USB CATANIA lancia l’appello per un FRONTE UNITO CONTRO GLI SFRATTI, in occasione di una iniziativa lotta a sostegno degli abitanti di via Gallo che il 22 luglio rischiano di subire lo sgombero!

Nel video di Salvatore D’arrigo Lara Torrisi (Spazi Sociali Catania) e Orazio Vasta (responsabile provinciale ASIA USB Catania)

