Catania, dalla prossima settimana attivi sei Sportelli Asia

Da lunedì saranno sei gli Sportelli Casa attivati a Catania dall’Associazione Inquilini e Abitanti (Asia)dell’Usb per l’assistenza gratuita sindacale e legale in difesa del diritto all’abitare, contro sfratti e pignoramenti per morosità non colpevole.

Negli stessi Sportelli è possibile presentare gli esposti-reclami contro l’aumento speculativo delle bollette energetiche.

-LUNEDÌ, dalle ore 16,30 alle 18, in via Campofranco 89, presso la Sala Cento Fiori;

-MARTEDÌ, dalle 16,30 alle 18, in via V.Emanuele 436, presso il CSP G.Giuffrida;

-MERCOLEDÌ, dalle 10,30 alle 12, in via Caltanissetta 3, presso la sede dell’USB;

-GIOVEDÌ, dalle 15,30 alle 17, in via Garibaldi 106, presso la Casa del Popolo Colapesce;-dalle 17,30 alle 19, in via Scarpanto 3, presso l’associazione Su la testa;

-VENERDÌ, dalle 16,30 alle 18, in via Francesco Battiato 6, presso l’Associazione Comunista Olga Benario.

È preferibile la prenotazione al 349 2926242, anche con un messaggio.

