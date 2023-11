Catania. Sciopero studentesco contro la scuola-gabbia e il genocidio sionista a Gaza

Sosteniamo le studentesse e gli studenti in piazza per ribadire il no alla riforma Valditara che rafforzarebbe la repressione delle lotte studentesche. La stessa riforma trasformerebbe gli istituti tecnici e professionali con lo scopo per nulla velato di sottomettere studentesse e studenti alla normalizzazione del lavoro precario, per abituarli allo sfruttamento schiavista del lavoro.

Contestualmente sta crescendo la militarizzazione delle scuole di ogni ordine e grado (e delle stesse università) attraverso percorsi Pcto-Altenzanza Scuola Lavoro con le forze armate e di polizia e con quelle statunitensi presenti nelle basi Nato.

In questo contesto i fondi che potrebbero essere destinati all’istruzione vengono utilizzati per le spese militari, lasciando attive strutture scolastiche obsolete, e spesso pericolanti, e lasciando le lavoratrici e I lavoratori della scuola senza rinnovo del contratto nazionale.

Sosteniamo le studentesse e gli studenti in piazza anche per chiedere lo stop al genocidio sionista in corso a Gaza, massacro che avviene con la complicità del governo dei padroni targato Meloni.

17 novembre, sosteniamo il corteo studentesco, scendiamo assieme in piazza: a Catania, ore 9:30, piazza Roma.

E Domenica 19 novembre, ore 10:30, tutte e tutti a manifestare a Sigonella per sostenere la lotta di liberazione del popolo palestinese.

