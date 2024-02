Catania. La scuola pubblica in mimetica normalizza la guerra

Ancora una volta la scuola pubblica statale indossa la mimetica come dimostrano i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, alias Alternanza Scuola Lavoro, che si svolgono presso le Stazioni Elicotteri della Marina Militare di Sarzana-La Spezia e Catania-Fontanarossa.

Per avviare i PCTO sono bastate le firme congiunte dei Comandanti delle due basi e dei dirigenti scolastici degli Istituti partecipanti. “Si tratta – così lo definisce lo Stato Maggiore della Marina – di un nuovo percorso di orientamento e formazione che coinvolge circa settanta studenti per ciascuna base. I percorsi di orientamento nel nuovo ambiente professionale sono stati ideati, in maniera congiunta, dal personale specialista delle Forze Aeree e dai professori tutor dei rispettivi Istituti scolastici, con lo scopo di ampliare le conoscenze acquisite in classe e di facilitare l’orientamento nel mondo del lavoro”.

Quindi, oltre ad una scuola sempre più aziendalizzata, che plasma il mondo studentesco allo sfruttamento schiavista del lavoro e alla precarietà lavorativa, c’è anche una scuola sempre più militarizzata, una militarizzazione costante che va oltre i PCTO.

Infatti, tutto questo si traduce con la normalizzazione della guerra, con la normalizzazione della militarizzazione dei territori, con le spese militari senza limiti, con i disegni guerrafondai del governo Meloni che investono in pieno le nuove generazioni.

Come USB, ancora una volta ricordiamo a dirigenti scolastici e docenti che la scuola pubblica statale deve continuare ad essere un luogo di confronto, di collaborazione, di solidarietà e di pace.

Diciamo no ai PCTO, no alla normalizzazione della guerra e no alla militarizzazione della nostra terra.

15 Febbraio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO