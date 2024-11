Catania. Tagli differenziati nell’assistenza agli studenti disabili

Consideriamo gravissimo che nelle scuole primarie e secondarie “comunali” il sindaco non abbia ancora ritirato i tagli per l’assistenza agli alunni disabili. Trantino aveva infatti emanato e poi – fortemente contestato – ritirato i tagli che colpivano l’assistenza per le studentesse e gli studenti disabili dell’area metropolitana di Catania.

Purtroppo, ed è gravissimo, non ha ancora ritirato la delibera che sancisce il taglio all’assistenza scolastica per le studentesse e gli studenti disabili che frequentano le scuole di primo grado e secondo grado di competenza del Comune di Catania.

Ci chiediamo il perché di questa ulteriore scelta, se di scelta si tratta, che potrebbe invece trattarsi di una gravissima “dimenticanza strategica” imposta al sindaco di Catania dagli attuali pessimi rapporti con la sua stessa maggioranza consiliare.

Ovviamente, tutto questo è avvenuto e continua ad avvenire sulla pelle della cittadinanza studentesca con disabilità a cui vengono negati o messi in discussione fondamentali diritti, e i diritti, signor sindaco Trantino, non sono favori.

