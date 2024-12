Asia Usb Catania programma lo sportello casa antisfratto per il 2025

La Federazione del Sociale Usb Catania nei primi giorni di gennaio 2025 avvierà l’attività per il nuovo anno con particolare attenzione per

Lo Sportello Casa Asia (ASsociazione Inquilini e Abitanti), che prevede la consulenza sindacale e legale gratuita per contrastare principalmente sfratti e sgomberi per morosità non colpevole.

-Lo Sportello Casa Asia, come è già stato fatto da sempre, anche nel 2025 continuerà a svolgersi nei quartieri con banchetti in piazza o presso sedi di organizzazioni antagoniste.

-Inoltre, sarà avviato un attivo programma informativo tramite i social.

-A presto saranno comunicate le date, gli orari e i luoghi dove si svolgerà per il 2025 lo Sportello Casa Asia Usb Catania.

-Per info è possibile contattare il 3492926242 inviando un messaggio firmato e al più presto avverrà il ricontatto.

Per la FdS USB Catania,

Giuseppe Guglielmino

Orazio Vasta

Salvatore D’Antoni

Salvatore D’arrigo

