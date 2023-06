Campi Bisenzio (FI). Operaio investito al picchetto davanti a Mondo Convenienza

Alcuni operai sono stati investiti da un furgone a Campi Bisenzio, dove da una settimana un gruppo di lavoratori in appalto per Mondo Convenienza sta protestando con tanto di presidio di fronte ai cancelli. Alcuni di loro sono stati investiti poco dopo le 8 da un furgone davanti al deposito di via Parco Marinella, una persona è finita in ospedale per fortuna, pare, senza conseguenze serie. “Alla guida c’era il vice capo di RL2 (la cooperativa che ha l’appalto) – denunciano i lavoratori davanti al magazzino di via Gattinella dove stanno scioperando – È stato un gesto criminale perché nessuno stava bloccando niente, eravamo sul marciapiede”. Il mezzo ha sfondato una recinzione del deposito e poi ha proseguito per una decina di metri con i lavoratori davanti.

In via Gattinella, invece, il picchetto è stato sgomberato duramente dalla polizia in tenuta antisommossa con i lavoratori trascinati lontano dai cancelli e guardati a vista.

“Noi continueremo con la protesta – annuncia Luca Toscano del sindacato Si Cobas – e a raccontare cosa succede a Mondo Convenienza. La loro forza è il prezzo, ma il peso lo pagano i lavoratori. È un’azienda che fattura un miliardo e che senza queste persone non è niente, perché non produce nulla. Chiediamo venga applicato il contratto della logistica, come era fino al 2017 e che la retribuzione sia ‘pulita’ non attraverso la voce ‘trasferta’, rimborsi spese su cui non vengono pagati i contributi, che poi viene letteralmente fatta a pezzi dal fantomatico regolamento aziendale interno”. La ‘trasferta’, che comprende essenzialmente gli straordinari (c’è chi lavora fino a 300 ore al mese) è infatti garantita con 22 giorni “di servizio”, se si scende sotto questa quota salta: bastano, per dire, quattro giorni di malattia. “È ora che anche la politica parli, invece di delegare soltanto alle forze dell’ordine. Abbiamo appreso positivamente l’iniziativa del sindaco di Campi, ma al momento dalla Regione non è arrivata nessuna comunicazione”.

8 Giugno 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO