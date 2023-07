Pisa. Parte la raccolta firme per salario minimo e omicidio sul lavoro

Sabato 8 luglio al mercato Paparelli di Pisa e’ stato presentato alla stampa il Comitato Promotore di Pisa e provincia in sostegno della campagna di raccolta firme delle due Leggi di Iniziativa Popolare su reato d’omicidio sul lavoro e salario minimo a 10€.

Durante la Conferenza stampa sono state presentate le Leggi e la campagna per la raccolta delle firme:

per quanto riguarda la Legge di Iniziativa Popolare per l’istituzione del reato di

OMICIDIO E LESIONI GRAVI O GRAVISSIME SUL LAVORO

In Italia almeno tre lavoratori e lavoratrici perdono la vita ogni giorno: una strage! Migliaia di morti che sarebbero evitabili, se fossero rispettate le misure a tutela di salute e sicurezza di lavoratori e lavoratrici.

Per i padroni la sicurezza della manodopera è un “costo da ridurre” per aumentare i profitti. Per fermare la strage serve un deterrente contro chi specula sulle vite di chi lavora: il reato di omicidio e lesioni gravi o gravissime sul lavoro. Il sito dedicato è https://leggeomicidiosullavoro.it/

La Legge di Iniziativa Popolare per un SALARIO MINIMO di 10 € l’ora e’ stata pensata nell’unico paese in Europa dove i salari sono diminuiti rispetto al 1990.

Lavoriamo tanto, in modo precario, pericoloso, per salari insufficienti per vivere dignitosamente. Più di una persona su dieci in Italia vive in povertà anche se lavora! Tra i giovani, 1 lavoratore/trice su 6 è povera! Ci sono contratti firmati dai sindacati concertativi che sono stati riconosciuti incostituzionali in Tribunale, perché prevedevano una paga oraria di meno di 5 euro l’ora.

E’ giunto il momento di un salario minimo legale, adeguato automaticamente all’inflazione, per sconfiggere il lavoro povero! Minimo 10 euro.

Il sito dedicato e’ https://poterealpopolo.org/salario-minimo-10/

Il prossimo banchetto per la raccolta firme si svolgerà sabato 15 luglio di fronte alla Coop di San Giusto dalle 9.30 alle 13

Il Comitato Promotore al momento è composto da:

Unione Sindacale di Base Fed. Pisa, Potere al Popolo Pisa e Valdera, Valdera avvelenata, Rete dei Comunisti, Associazione La Rossa Lari, CUB Pisa, Cambiare Rotta organizzazione giovanile comunista, Circolo agorà Pisa, Rifondazione Comunista Pisa e Valdera, Unione Popolare Pisa e Valdera, Gruppo di Insegnanti di Geografia Autorganizzati (GIGA).

Per contatti: 050.8667311 – 3347754214 – 3491636503 firmale2lipapisa@libero.it

