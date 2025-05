Pisa. Giovedi corteo per ricordare la Nakba e contro il genocidio dei palestinesi

Nell’anniversario della giornata della catastrofe chiamiamo tutte le realtà e le persone solidali con il popolo palestinese a scendere in piazza! E’ necessario manifestare tutto il nostro sostegno alla resistenza del popolo di Gaza contro Israele, che con l’invasione via terra annunciata da Netanyahu prepara una nuova fase del genocidio sionista sponsorizzato da USA e UE .

Come Coordinamento per il boicottaggio di Israele facciamo appello per scendere in corteo nel centro di Pisa, per denunciare ancora una volta la totale connivenza del Governo italiano e di chi, mentre se ne dice all’opposizione, fomenta la corsa europea al riarmo che andranno soltanto a irrobustire gli affari della stessa industria bellica che alimenta la macchina da guerra e la stessa economia israeliana.

Invitiamo a scendere in Piazza XX settembre per boicottare e sanzionare nuovamente tutte le aziende commerciali che fanno affari con lo stato sionista e che contribuiscono economicamente al genocidio del popolo palestinese. Carrefour, H&M, Victoria Secret, Zara, tutti marchi complici del genocidio che chi empatizza con Gaza deve boicottare e invitare a boicottare.

Invitiamo a farlo insieme il prossimo 15 maggio dalle h.17.30 in Piazza XX settembre, per una manifestazione di lotta in solidarietà alla resistenza palestinese, preparandoci ad accogliere con il dovuto benvenuto antisionista il Giro d’Italia il prossimo 20 maggio, a differenza di chi governa la città di Pisa nel totale silenzio complice con il genocidio dei palestinesi.

