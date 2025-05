Una nave con aiuti umanitari per Gaza bombardata da Israele nelle acque internazionali

Ieri sera, una nave della Freedom Flotilla è stata colpita da un attacco di droni israeliani nel Mediterraneo. La parte anteriore dell’imbarcazione è stata colpita due volte, provocando un incendio e una breccia nello scafo. La nave si trova attualmente in acque internazionali vicino a Malta.

La nave, con a bordo 30 attivisti internazionali, trasportava 5500 tonnellate di aiuti umanitari destinati alla popolazione palestinese della Striscia di Gaza, sfidando il blocco illegale imposto da israele. La parte anteriore (dove ci sono i generatori) dell’imbarcazione è stata colpita due volte, provocando un incendio e una breccia nello scafo. A seguito dell’attacco è stata emessa una richiesta di SOS alla quale ha risposto Cipro inviando soccorsi, secondo quanto riportato da “Al Arabiya”.

La Freedom Flotilla Coalition (FFC), che si batte per porre fine al blocco israeliano di Gaza, ha riferito che 30 persone erano a bordo della sua nave che trasportava aiuti umanitari quando l’attacco è avvenuto poco dopo la mezzanotte di venerdì, ora locale.

>”C’è un buco nella nave in questo momento e la nave sta affondando”, ha detto alla CNN, telefonicamente da Malta, Yasemin Acar, coordinatrice stampa della coalizione.

Alle 00:23 ora locale di Malta, la nave Freedom Flotilla è stata presa di mira da un attacco di droni mentre era diretta a Gaza. La prua della nave è stata colpita due volte, provocando un incendio e la rottura dello scafo.

È stato inviato un segnale di soccorso SOS, a cui solo Cipro del Sud ha risposto inviando un’imbarcazione. Secondo gli organizzatori, l’attacco dei droni ha preso di mira specificamente il generatore della nave, che ora rischia di affondare con 30 attivisti internazionali per i diritti umani a bordo.

Il Centro di ricerca ed elaborazione per la democrazia ( CRED) condanna l’ennesimo crimine internazionale di Israele, che ha colpito in acque internazionali la nave della Freedom Flotilla che stava tentando di portare soccorso umanitario alla popolazione di Gaza cui da tempo il governo israeliano impedisce l’accesso ad acqua, cibo, medicine ed altri beni essenziali, nel quadro del suo progetto genocida avallato e sostenuto dai governi occidentali, compreso quello italiani. I trenta volontari a bordo dell’imbarcazione colpita rischiano ora di annegare. Ingiungiamo al governo maltese ed a quello italiano di intervenire immediatamente in soccorso. Altrimenti si renderanno a loro volta colpevoli di crimini internazionali.

The Center for Research and Elaboration for Democracy (CRED) condemns yet another international crime by Israel, which struck the Freedom Flotilla vessel in international waters. The vessel was attempting to deliver humanitarian aid to the people of Gaza, who have long been denied access to water, food, medicine, and other essential goods by the Israeli government, as part of its genocidal project backed and supported by Western governments, including the Italian one. The thirty volunteers on board the targeted vessel are now at risk of drowning. We urge the Maltese and Italian governments to intervene immediately to provide assistance. Otherwise, they too will be guilty of international crimes.

