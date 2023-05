Terni. Pure in canoa, per rompere il silenzio

In campagna elettorale, se non hai “santi protettori” alle spalle (tg, giornali, gruppi editoriali, padroni con soldi veri d investire, ecc) devi farti venire idee brillanti.

Non idee “inventate”, ma modi originali di proporre i tuoi temi politici e sociali, “sorprendendo” i cittadini e costringendoli a ragionare.

Un esempio concreto ci viene dai compagni di Potere al Popolo di Terni, impegnati in queste settimane nella campagna elettorale per le comunali del capoluogo (si vota domenica prossima).

Tra i temi di cui nessuno vuol parlare c’è per esempio l’appropriazione ulteriore dell’acqua del Peschiera da parte di Acea, riducendo grandemente la portata delle acque che alimentano il lago di Piediluco e le cascate delle Marmore, oltre che buona parte dell’agricoltura locale.

E allora, in piena domenica mattina, con una folla di ternani che si assiepano lungo le rive del lago, gli attivisti di Pap si sono messi in canoa, con gli altoparlanti e le trombe, per sollecitare la cittadinanza contro questo ennesimo regalo agli interessi privati.

Magari non arriveranno primi alle elezioni solo per questo, ma stanno entrando con forza nella mente e nell’immaginario di tutti. Le reazione, stavolta, non sono state di indifferenza…



Qui di seguito il comunicato della candidata sindaco – unica donna in competizione – Silvia Tobia.

*****

Abbiamo attraversato il lago di Piediluco in canoa per opporci alla solita devastazione delle multinazionali!

A Rieti già si stanno mobilitando per difendere il Velino perché ACEA, la multiutility romana, vorrebbe aumentare il prelievo di acqua dal Peschiera (principale affluente del Velino), passando da 8700 a 15000 litri al secondo, per portare più acqua a Roma. Il tutto senza una valutazione di impatto ambientale!

Ma il Velino é immissario ed emissario del lago di Piediluco e si getta poi nel Nera per formare la Cascata delle Marmore.

Se il Velino potrebbe risentire di questo aumento di captazione, ne risentiranno sicuramente anche questi due importanti e bellissimi luoghi turistici del ternano.

È possibile che nessun partito ne parla?

Potere al Popolo partecipò all’assemblea di sensibilizzazione della popolazione, svoltasi a Rieti lo scorso 23 marzo, e si mobiliterà a fianco della popolazione reatina!

