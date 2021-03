Sciopero Amazon. I “furbetti” di CgilCislUil

Oggi ho visto cose che voi umani non potete neppure immaginare.

Ho visto Cgil e Uil organizzare un picchetto per invitare i lavoratori allo sciopero convocandolo però con mezz’ora di ritardo rispetto all’orario d’ingresso in Amazon e arrivando con un’altra mezz’ora di ritardo per essere sicuri di non disturbare troppo.

Ho visto dirigenti Cgil e Uil correre verso i cancelli da dove entravano e uscivano i furgoni per le consegne, per assicurarsi che i delegati Cgil e Uil avessero ben compreso che i furgoni non andavano fermati.

Per il resto il sole splendeva sulle porte di Orione, anzi no, sulla zona industriale di Vigonza (PD)