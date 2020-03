I danni enormi provocati da Zaia e dai leghisti con la privatizzazione della sanità

Parla una dottoressa veneta, ringraziando chi ci ha girato questa testimonianza…



Come si fa politicamente a passare da un sistema sanitario pubblico ad uno privato senza dirlo ai cittadini? Come si fa a chiudere reparti facendo finta di non chiuderli, come sta facendo Zaia in Veneto?

Lo fai un po’ alla volta. Lo fai obbligando i professionisti a pagarsi l’assicurazione da soli, così tagli quella spesa.

Poi non assumi personale dove serve.

Poi non paghi gli straordinari o gli acquisti di prestazione dicendo che li pagherai più avanti.

Intanto i medici si trovano a spendere soldi per assicurazioni, non avere più straordinari pagati e ad essere sempre in meno a fare lo stesso lavoro che copre 24 h tutti i giorni.

Poi dai direttive come in fabbrica, pretendendo una visita ogni dieci minuti quando ne servirebbero almeno venti, in media, per avere il tempo di dire buongiorno e buonasera.

I pazienti sono scontenti perché aspettano, si innervosiscono, aggrediscono i medici che si trovano pagati male o addirittura con ore non pagate, con turni di lavoro impossibili, pazienti nervosi ed aggressivi che fanno causa per mille motivi e la tua azienda non ti copre. E vai di spese legali.

Le liste di attesa si allungano, la gente va nel privato.

La Regione intanto fa convenzioni col privato, aiutandolo. Così i medici si rendono conto che lo stesso lavoro viene loro pagato il doppio da un’altra parte senza fare 10 notti al mese o avere impegnati due weekend su 4.

In tutto questo, i medici sono pure pochi perché un imbuto impedisce ai neolaureati di specializzarsi.

Ad un certo punto, tra pensionamenti e licenziamenti non hai più medici e il reparto non c’è più, come ginecologia a Piove di Sacco o Pediatria a Camposampiero. Pian piano tagli i servizi territoriali, appaltando alle coop per non assumere nuovi infermieri. Dai un disservizio alla popolazione e tanti infermieri neolaureati vanno in Inghilterra o Germania. O vanno nel privato che cresce pian piano al decrescere del pubblico.

Questa è stata la strategia di gestione del Sistema Sanitario Veneto di Luca Zaia. E non sono stati avvenimenti casuali, è un uomo troppo intelligente per accusarlo di incapacità, è stata proprio una sua scelta, condivisa dalla maggioranza in Veneto. Quello di cui non sono sicura, invece, è che i cittadini veneti lo abbiano votato convinti che avrebbe fatto tutto questo”.

[Laura Frigo]veneta.

P.S.: quello che è accaduto in Veneto riguarda anche tutte le altre regioni italiane sia quelle governate dalla destra e sia quelle governate dal PD. La privatizzazione della sanità e di tutti i servizi pubblici dalla scuola ai trasporti, ecc. Sono stati l’assillo che ha accomunato PD e destre nel pensiero unico dell’attacco frontale a tutto ciò che riguardava il pubblico.

Alla fine di tutto ciò, negli ultimi 10 anni di marca PD e destra il risultato è questo: 37 miliardi in meno destinati al sistema sanitario, 40.000 posti di lavoro in meno nella sanità, 70.000 posti letto in meno, penultimo posto in Europa prima della Grecia per spesa procapite per la sanità. E mentre si tagliavano le risorse drasticamente, contemporaneamente in tutta l’Italia si aumentavano i finanziamenti ai privati, che nonostante il calo delle risorse hanno aumentato la loro fetta di torta per i loro profitti e i loro interessi.

Noi da sempre abbiamo denunciato inascoltati questa deriva. Adesso di fronte al disastro evidente non si può continuare ad aspettare.

