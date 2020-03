Tra il Pil e la vita, il governo sceglie il Pil

E insistono ancora! Siamo rimasti basiti dal discorsetto bonario con cui Giuseppe Conte ha annunciato, nella tarda serata di ieri, che si dovranno chiudere tutte le attività meno quelle produttive.

Non che nutrissimo illusioni sul grado di indipendenza e autorevolezza di questa classe politica, ma persino i leghisti lombardi – sotto la doppia pressione degli ospedali che vanno scoppiando di malati e imprese che vanno chiudendo l’attività senza neanche attendere un ordine del governo – erano arrivati a capire che la priorità ormai può essere solo quella della salute. Tardigradi e mentecatti, sordi alle raccomandazioni del mondo scientifico, ma infine piegati dall’oggettività del disastro.

Il governo Conte invece resta in balia di quei trogloditi del profitto ben rappresentati da Assolombarda, la Confidustria regionale lumbard, da sempre rappresentante l’ultradestra del mondo imprenditoriale, che continua a premere – e a imporre – che le fabbriche restino aperte, contrapponendosi anche al resto del mondo imprenditoriale locale.

Come se il virus, al pari della dignità dei lavoratori, dovesse e potesse restare fuori dai cancelli…

Dal punto di vista sanitario, infatti, stare ammassati in fabbrica oppure al pub non fa differenza . Ma al pub e posti similari si consuma e si coltivano relazioni sociali libere, in fabbrica “si produce” per arricchire il padrone e si deve tacere. Una classe dirigente più idiota di questa non c’è probabilmente mai stata in nessuna parte del mondo…

La lista delle attività che vanno chiuse da stamattina è lungo, ma largamente incompleto. Bar, ristoranti, barbieri, parrucchieri, palestre, ecc. Tra le attività che possono restare aperti ci sono ovviamente i punti vendita di farmaci e alimentari (dunque ipermercati e supermercati, discount, ecc), distributori di carburanti, ecc.

Ma anche esercizi commerciali decisamente meno “vitali” (ferramenta, idraulica, ecc) come da lista ufficiale qui in foto.

Ma è soprattutto sulle fabbriche il punto in cui è manifesto il compromesso omicida con le esigenze del profitto privato. Il testo del decreto “raccomanda” infatti alle imprese l’adozione di “protocolli di sicurezza anti-contagio”. Ma subito dopo consente la deroga: “laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale”.

Insomma, una mascherina e via, al lavoro!

Anche sul piano contrattuale, porte aperte alle pratiche peggiori che le aziende stavano già effettuando, a rischio però di sanzione e vertenza sindacale, come le “ferie forzate”.

In poche parole, tra il Pil e la vita, il governo Conte sceglie il Pil.

Per quanto riguarda il sostegno al reddito dei dipendenti nei settori che vengono temporaneamente chiusi, tutto è rinviato a un successivo decreto. La promessa è cassai integrazione in deroga per tutti, ma bisognerà vedere – come sempre – I dettagli. Di sicuro, per ora, non si fa menzione delle partire Iva; che, come sappiamo bene, spesso sono soltanto una forma mascherata del lavoro dipendente.

