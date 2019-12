Roma. Abitanti di Casalbruciato di nuovo in strada per i riscaldamenti

Sono scesi di nuovo in strada bloccando la circolazione su via Facchinetti gli abitanti delle case comunali di Casalbruciato. Lo avevano già fatto giovedi e il Comune (assessora Meleo) si era impegnato a risolvere il problema dei riscaldamenti che non funzionano da giorni. Ma passati quattro giorni il disagio per decine di famiglie non si è risolto, neanche alla vigilia di Natale.

E allora secondo la tesi per cui “se vuoi una soluzione devi diventare un problema”, oggi nel primissimo pomeriggio hanno bloccato di nuovo la strada. Vedremo se questa volta il problema si risolve e magari si trova quel pezzo di ricambio per le caldaie che, nella volta precedente, sembra che fosse scomparso e poi ricomparso da un’altra parte e per un’altra emergenza riscaldamento. Magari questa volta si trova e viene messo dove deve essere messo.

Le foto sono di Patrizia Cortellessa



