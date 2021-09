Metadone ed eroina

Secondo la signora dei fascisti “il reddito di cittadinanza è metadone di Stato. E’ esattamente lo stesso principio del mantenimento a metadone di un tossicodipendente, ti mantengo nella tua condizione”.

Sembra inutile spiegarle come funzionava l’uso del metadone, distribuito nei Sert, a dose scalare, per facilitare l’uscita dalla tossicodipendenza (a volte sì, a volte no).

Nelle sue parole, piuttosto, si sente forte l’eco della nostalgia.

Non per i tempi del duce, ma per quelli “felici” in cui i fascisti erano parte essenziale dello spaccio di eroina organizzato dai servizi segreti Usa ed italiani, nell’Operazione Blue Moon.

Il metadone gratuito, in effetti, era un pericoloso “concorrente”, perché liberava dalla necessità di rubare o prostituirsi per “rimediare la dose”.

E il business fascista ne “risentiva”…



