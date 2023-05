News della settimana

– Scoop: Nel film di Nanni Moretti si recita. Da cani.

– Lavoro: Il taglio del cuneo diventerà strutturale. Confindustria ringrazia.

– La tela di Schlein per parlare ai lavoratori. Il ragno prepara il suo pasto.

– Comincia il processo al criminale di guerra Hashim Thaçi. Presto alla sbarra anche il suo principale complice, la NATO.

– Tutti contro il fisico Rovelli. Aveva scoperto le particelle della verità.

– L’Italia esclusa dal tavolo sull’Afghanistan. Disaccordo sulla ricetta della carbonara.

– Trevignano, il ritorno della veggente. Confermata l’ipotesi di una sua interferenza nella scelta dei giudici di assolvere la Juventus.

– Israele, i primi 75 anni. Scavando nella ricorrenza, si scopre la Nakba.

– Cina e India riconoscono “aggressione” russa contro l’Ucraina. Trova conferma l’ipotesi che ai giornalisti manchi la vergogna.

– La Finlandia ammette: l’adesione alla NATO riguarda il controllo dell’Artico. Smentita l’ipotesi di pericolo di un’invasione russa.

– Uno studio pubblicato su Scienze dimostra che la “morale occidentale” è ipocrita e cinica. Proteste di esponenti del mondo liberale.

– I soldi del PNRR potranno essere usati per produrre munizioni. Il cancro nutre la fine dell’Europa.

– Transizione verde in Sardegna: le esercitazioni NATO sono biodegradabili.

– Rischio default per gli Stati Uniti. La Casa Bianca investe nella guerra perpetua.

– La ricerca: Cosa accade nel cervello negli istanti che precedono la morte. Comincia a funzionare.

– I Reale, tra Dio e il rock: La christian music ci ha salvato. Ora e per sempre Sympathy for the Devil.

Immagine: Primo Maggio a Verona.

4 Maggio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO