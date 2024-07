Il ministro inconsapevole

Ministro Nordio, non le hanno detto che il suo compito non è solo tirare fuori dai guai i colletti bianchi, i politici corrotti dalla mafia, gli evasori fiscali, vero?

Non le hanno detto che in Italia ci sono 4.000 detenuti in più in solo 12 mesi, e che il livello di sovraffollamento raggiunto nelle carceri italiane è ormai ai livelli di guardia?

Non le hanno detto che la responsabilità dei suicidi, delle rivolte, delle evasioni ricadono tutte su di lei e su quella triste combriccola dei suoi sotto ministri?

O sa tutto, ma fa semplicemente finta di niente?

* da Beh, Buona Giornata



24 Luglio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO