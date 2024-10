Nel paese dello zero virgola. Il Pil cresce di zero virgola qualcosa, il governo scende di zero virgola briciole, l’opposizione cresce di zero virgola spicci.

Lo zero è l’unica certezza della nostra democrazia.

* da Beh, Buona Giornata



26 Ottobre 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO