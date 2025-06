Israele ha attaccato l’Iran. Questo è pacificamente ammesso da tutti gli osservatori, i giornalisti, i passanti.

Eppure, in questo caso, non c’è stato un solo redattore in grado di tirar fuori la tarantella dell’”aggressore e l’aggredito”.

Si vede che se lo chiami “attaccante” la mente corre ai campi di calcio e tutto sembra normale…

