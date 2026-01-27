Io ricordo tutto

Per la «giornata del ricordo» l’intero sistema mediatico italiano ha dato il peggio di sé. Come ci si aspettava…
Vedere all’opera il «doppio standard» è però un dovere, altrimenti sembra un discorso solo intellettuale, fondato su categorie che è facile confinare nelle «ideologie».
Lo screenshot dal Corriere della Sera online sintetizza al meglio lo spirito di questa operazione di regime che sceglie e nasconde con una sola mossa.
Sottolinea, giustamente l’orrore di famiglie che hanno vissuto «idillicamente» di fianco ai campi di sterminio nazisti, incuranti del genocidio che sapevano essere in corso al di là di quel muro, per mano delle stesse persone che frequentavano tutti i giorni allegramente.
E’ stato il tema di un film bellissimo e terribile, La zona d’interesse, premiato con l’Oscar e anche a Cannes.
Personalmente non vedo differenze, se non in peggio, con chi ha trasformato i bombardamenti israeliani di Gaza in uno spettacolo a pagamento. Né con chi tirava fuori gli spiccioli per godersi lo spettacolo.
Qui sotto alcuni dei video relativi agli ultimi 20 anni di bombardamenti. Dedicato a chi ancora oggi prova a raccontare che «tutto è cominciato il 7 ottobre».
Mi perdonerete se oggi ho scelto di non farvi sorridere, ma inorridire. Spero…
2009
.
luglio 2014
.
ottobre 2024
.
gennaio 2025
.
settembre 2025
https://www.dw.com/en/its-very-good-israelis-observe-gaza-from-sderot-hilltop/video-74054646
