E Guardiola disse “no”

Pep Guardiola ha detto no. Non farà il Commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, bisognevole di un Cristo capace di resuscitare i morti.
I maligni dicono che il “no” sarebbe stato persino ben accolto in Federazione. Il problema, come diceva già prima Malagò, non stava nei soldi da dargli, ma nelle sue “pretese ritenute eccessive”.
Pare avesse chiesto la libertà di portare con sé in panchina la kefiah e la bandiera della Palestina.
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