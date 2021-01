La solidarietà degli Ultras della Juve Stabia agli operai della Meridbulloni.

Arriva la solidarietà degli ultras di Castellammare di Stabia (Napoli) agli operai Meridbulloni che rischiano di perdere il posto di lavoro. Ancora una volta la fede per la Juvestabia non è solo calcio ma è amore per la città di #castellammaredistabia

Un gesto di vicinanza umana e sociale verso il mondo del lavoro di questi territori devastati da crisi economica, degrado ambientale, speculazione affaristica e criminalità organizzata

